Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50'de

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yayımlanan akademik teşvik bazlı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması"nda (DÜS 2020), ilk 50 içinde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜS 2020, Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre devlet üniversitelerinin performanslarının "Projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırılarak sıralandığı belirtildi.

Puanlamalar sonucu hazırlanan sıralamada DÜ'nün, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması'nda 123 üniversite arasında 36'ncı sıra ile ilk 50 içerisinde yer alma başarısı gösterdiği kaydedildi.

"Teknoloji Fakülteleri Sıralaması"nda ise DÜ Teknoloji Fakültesinin 2019 yılında üçüncü olduğu sıralamada, bu yıl ikinci sıraya yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA