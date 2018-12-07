Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu Getok Bölge Liglerinde Kazandı

Düzce Üniversitesi
Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, katıldığı Getok bölge ligleri 3.hafta müsabakalarında, konuk olduğu Yalova
Kemanger Getok takımını 4-1 yenerek başarılı bir sonuç elde etti.
Geleneksel Türk okçuluğunun daha büyük kitlelere tanıtımı ve bu sporla ilgilenen kulüplerin desteklerinin arttırılması amacıyla kurulan Getok bölge ligleri, Türkiye
genelinde 69 dernek ve kulübün oluşturduğu 86 takımın katılımı ile bu hafta sonu 3.hafta müsabakaları ile devam etti.
Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu, Yalova Kemanger Getok takımını 4-1 mağlup ederek Üniversitemiz adına önemli bir galibiyet kazandı. - DÜZCE
07 Aralık 2018 Cuma 12:20