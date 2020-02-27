Haberler » Güncel » Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı - Haber

Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı

şehir bütünleşmesine katkı sağlamasını, güç birliği ve gönül birliği oluşturulmasını sağlamak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, gerçekleştirilmeye devam ediyor.

27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:19Düzce Üniversitesi Düzceli öğrencileri ağırladı
şehir bütünleşmesine katkı sağlamasını, güç birliği ve gönül birliği oluşturulmasını sağlamak amacıyla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Her ayın son Çarşamba günü Düzcelileri Konuralp Kampüsü'nde ağırlayarak farkındalık oluşturan Düzce Üniversitesi, Şubat ayı Açık Kampüs etkinliğinde, Düzce Romanlar Derneği iş birliğiyle Düzce Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencilerini konuk etti. Okul Müdürü Celil Kaya, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 50 kişiden oluşan misafir grup, ilk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edinen konuk öğrenciler, Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvarlarını ziyaret etme imkanı elde etti.

Daha sonra Orman Fakültesi'yle programlarına devam eden öğrenciler, Orman Fakültesi Herbaryumu ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi'ni ziyaret ederek bitki ve doldurulmuş hayvan örneklerini inceledi. Düzce Üniversitesi Yemekhanesi'ni de ziyaret eden öğrenciler son olarak Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlhan Genç, onları gelecekte Düzce Üniversitesi'nde eğitim görmeye davet etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından "Açık Kampüs Diploması" da takdim edilen öğrenciler, bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü oldu. Misafir öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımak adına kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve Üniversite Yönetimine de teşekkür etti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:14:00