Düzce Üniversitesi Hastanesine 420 araçlık otopark

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hasta yoğunluğuna paralel olarak doğan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalara hızla devam ediliyor.



Hasta ve hasta yakınlarının mümkün olan en kısa sürede istenen sağlık hizmetine ulaşması adına Düzce Üniversitesi Hastanesi girişinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 metrekare alanın otopark olarak kullanılması için Düzce Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyu drenajı, elektrik, kamera ve yangın hidrantları alt yapısının yapıldığı otoparkın tamamlanması ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 420 araç kapasiteli yeni otopark alanı hizmete açılmış olacak.



Yeni otoparkın tamamlanmasıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi, bina önünde yer alan 130 kapasiteli sivil vatandaş otoparkı ve 60 araç kapasiteli personel otoparkı olmak üzere toplam 610 kapasiteli araç parkına sahip olacak.



Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı otoparkın, hava şartlarının olumlu gitmesi durumunda ekim ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor.



Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek ve hastaneye gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemeleri için devam eden bu süreci sabır ve anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA