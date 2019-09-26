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Düzce Üniversitesi'nden şehre uzanan gönül köprüsü

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, halkın üniversitesini daha yakından tanımasına ve üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayarak, Düzce Üniversitesi'nden şehre uzanan bir gönül köprüsü oluşturuyor.

26.09.2019 13:28Düzce Üniversitesi'nden şehre uzanan gönül köprüsü
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen "Açık Kampüs" uygulaması, halkın üniversitesini daha yakından tanımasına ve üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayarak, Düzce Üniversitesi'nden şehre uzanan bir gönül köprüsü oluşturuyor.

Açık Kapı, Açık Ders, Açık Kampüs gibi yenilikçi uygulamalarla halkla sürekli iç içe olan Düzce Üniversitesi, her ayın son Çarşamba günü Düzcelileri Konuralp Kampüsü'nde ağırlayarak şehirle örnek bir birliktelik sağlıyor. 16. Açık Kampüs uygulaması kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesinden öğretmenleri rehberliğindeki 40 öğrenciyi konuk eden Düzce Üniversitesi, katılımcılara birimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen konuk öğrenciler, ilk olarak Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Daha sonra Orman Fakültesi'ni ziyaret eden öğrenciler, burada Doldurulmuş Hayvan Müzesini ve eğitim alanlarını gezerek Fakülte hakkında bilgi sahibi oldu. Son olarak Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümler, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler ile ilgili bilgiler edindi.

Mühendislik Fakültesi ile ziyaretlerini tamamlayan konuk öğrenciler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile buluştu. Yığılca'dan gelen öğrencileri Düzce Üniversitesi'nde konuk etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Çakar, "Bu hayatta en değerli olan sizsiniz. Kendi yaşamınıza nasıl yön vermek istediğiniz. Önce kendi hayatınızı kazanmalısınız. Meslek sahibi olmanız da çok önemli. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonrasında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğretmenlere ve öğrencilere "Açık Kampüs Diploması" takdim etti.

Bu temsili diploma ile Fahri Düzce Üniversitesi Gönüllüsü olan öğrenciler, Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımak adına kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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