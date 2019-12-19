Haberler » Güncel » Düzce Üniversitesi'ne iki ödül - Haber

Düzce Üniversitesi'ne iki ödül

Kısa film yarışmasının gala gecesinde Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödüle layık görüldü.

19.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30 Düzce Üniversitesi'ne iki ödül
Kısa film yarışmasının gala gecesinde Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödüle layık görüldü. Ödüller, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a takdim edildi.

Programa; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş katıldı. Anadolu'nun kozmetik bitkilerini, bu bitkilerin güzellik ve şifa anlayışına etkisini ve kozmetik sektöründeki değerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 2. Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması'nın gala gecesi, İstanbul'daki Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeşitli kategorilerde ödüllerin verildiği gecede, Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'ndaki tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması alanındaki katma değerli çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödül aldı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gala gecesinde iki ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi'nin YÖK'ün başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'na dahil olma başarısı gösterdiğini ifade eden Rektör Çakar, bölgesel kalkınmaya destek olmak ve bölgenin refahını arttırmak amacıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusuna yöneldiklerini dile getirdi. Üç yıldır bu alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Çakar, bölge insanının kalbine dokunabilmenin ve bilgi ile onlara yol göstermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Programın başlangıç aşamasında koordinatörlük görevini üstlenen ve şu an Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı görevini yürüten Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve 50 kişilik ekibe teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Prof. dr. seyyal ak: adadaki hayvanların tek tek kontrol edilmesi lazım - Haber
14:40   Rus Büyükelçi Andrey Karlov Ankara'da anıldı - Haber
14:40   İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı - Haber
14:40   Polis memuru Buket'in ölümünde sürücünün kanında uyuşturucu olduğu kesinleşti - Haber
14:36   TOKİ'den Van'a bin konut - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:45:16