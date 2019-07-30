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Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta buluştu

Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?

30.07.2019 12:21 Düzce Üniversitesi öğrencileri açık mutfakta buluştu
Yenilikçi uygulamalar konusunda öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliği ile her alanda olduğu gibi beslenmek hizmetlerindeki şeffaflığıyla da adından söz ettiriyor.

Her ayın son Cuma günü gerçekleştirilen ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile Düzce Üniversitesi, Yemekhanelerde yürütülen hizmetleri öğrencilerine açarak önemli bir sosyal faaliyet yürütüyor.

Yaz döneminde de devam eden "Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor" etkinliğinin 4.'sünde, Düzce Üniversitesi'nde tüm alanlarda olduğu gibi beslenme hizmetleri alanında da yürütülen işleyiş öğrencilere şeffaf bir şekilde gösterildi.

Açık Mutfak etkinliği ile öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi merkez mutfağında bir yemeğin ham maddeden sofraya kadar olan yolculuğunda tüm aşamaları görme şansını elde etti. Etkinlikte, Beslenme Hizmetlerinde görev yapan Gıda Mühendisleri eşliğinde mutfağın yanı sıra tüm depolar, bulaşıkhaneler ve hazırlık alanları gezdirildi. Etkinlik öğrencilere yemek ikramı ile son buldu.

"Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?" etkinliğine katılmak isteyen Düzce Üniversitesi öğrencileri, sksbeslenme@duzce.edu.tr internet adresinden ya da 0380 542 11 16 numaralı telefondan katılım taleplerini iletebiliyor. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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