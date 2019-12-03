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Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın davetlisi olarak Gürcistan'ı ziyaret etti.

03.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:19Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti
Düzce Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri, Eğitim, Bilim, Kültür ve Bakanlığı'nın davetlisi olarak Gürcistan'ı ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi öğrencilerii ilk olarak Bakanlık vasıtasıyla Prof. Dr. Marika Odzeli yönetimindeki "Yabancı Dil Olarak Gürcüce Programı'nın –geofl.ge-" bölümüne katıldı. Programda; "Gürcistan'ı Tanıyalım" bölümü kapsamında ise Tbilisi başta olmak üzere, Gürcistan'ın farklı bölgelerinin, müzelerinin ve tarihi eserlerinin incelenmesi, yer yer de Gürcü sofrasının ustalık eserlerinin ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Gürcistan Milli Müzesi'nde sergilenen altın eserlerden oldukça etkilenen ve Gürcü kültürüne ilgi duyan öğrenciler, merak ettiklerini yetkililere sorarak farklı bilgiler edindi. Düzce Üniversitesi'ndeki derslerde öğrendiklerini hafızalarında canlandıran ve gördükleri eserlerle ilişkilendiren öğrenciler, "Açık Hava Müzesini" de aynı duygularla ziyaret etti. Böylelikle pratik olarak kullandıkları Gürcü lisanının yanı sıra, Gürcü Sanatı ve Gürcü Kültürü derslerinde kendilerine anlatılan teorik bilgiler canlılık kazanmış oldu.

Daha sonra Akhaltsikhe Devlet Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Prof. Dr. Merab Beridze'den üniversitenin kuruluş hikayesini dinledi. Grigol Khantsteli'nin hizmetlerinden bahseden Prof. Dr. Merab Beridze, "Yabancı Dil Olarak Gürcüce" programı için ayrılmış dersliği de tanıttı. Rektör Prof. Dr. Maka Beridze ise Düzce Üniversitesi öğrencilerini kendi öğrencileri gibi karşıladı. O'nun 'Gürcistan'da özellikle neyi beğendiniz?' sorusuna öğrenciler, misafirperverlik cevabını verdi. Prof. Dr. Merab Beridze de öğrencilere Gürcü misafirperverlik geleneği hakkında bilgiler verdi. Öğrenciler, "Vepkhistakosani/Kaplan Postlu" el yazması defteri günlüğüne; "İlk gün sen misafirsin, ikinci gün dostsun, üçüncü gün akraba, dördüncü gün Gürcüsün" dizelerini yazdı.

Ziyaret edilen yerlerdeki geri dönüşlerin de olumlu olduğu gezide, Gürcistanlı yetkililer ve halk, Gürcü dili ve kültürünün Türkiye'de öğretilmesini ilgiyle karşıladıklarını ve takdir ettiklerini dile getirerek öğrencilerin yetiştirilmesinde ve eğitiminde büyük katkısı olan Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ettiler.

"Gürcistan'ı Tanıyalım" projesi, yapılan eğitimlerin ve aynı şekilde kültürler arası diyaloğun daha verimli olması için öğrencilerin Gürcistan'ın tarihini ve bugününü görmelerine imkan tanıdı. Öğrenciler, kendilerine komşu bu kültürü, tarihi, etnografyayı ve Gürcistan'ın modern yaşamını daha iyi tanıdı ve analiz etti. Düzce Üniversitesi'nde öğrendikleri bilgilerle Gürcistan'da gördüklerini birbirleriyle bağdaştırdılar.

Gürcistan ziyaretiyle ilgili düşüncelerini belirten Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şorena Lomaia, bu tür projelerin kültürler arası irtibatı daha da derinleştireceğini ve ülkelerin gelecekteki iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunacağını ifade etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Gürcistan, Güncel

Kaynak: İHA

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