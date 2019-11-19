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Düzce Üniversitesi öğrencisi bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Oğuzhan Koçak'ın, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen "41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda şampiyon olduğu bildirildi.

19.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:04Düzce Üniversitesi öğrencisi bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu
Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencisi Oğuzhan Koçak'ın, 'nın Köstence şehrinde düzenlenen "41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda şampiyon olduğu bildirildi.
DÜ'den yapılan açıklamada, 41. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini saf dışı bırakan ve finale yürüyen Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Koçak'ın, final müsabakasını da kazanarak şampiyonluk sevincini yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı'nı okutan Koçak'ın, hem DÜ'yü, hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği kaydedildi.

Düzce Üniversitesi, Oğuzhan Koçak, Romanya, Koçak, Spor

Kaynak: AA

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