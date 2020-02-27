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Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu

DÜZCE (İHA) – Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi Aslı Delibal Avrupa Şampiyonu oldu.

27.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:24Düzce Üniversitesi öğrencisi Delibal Avrupa Şampiyonu oldu
DÜZCE (İHA) – 'da düzenlenen Wushu Kung Fu faaliyet programında yer alan Ashihara Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi Aslı Delibal Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Milli Takımı'nın takım halinde birinciliği elde ettiği Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda Büyük bayanlar 60kg Kategorisinde mücadele eden milli sporcu, rakipleri karşısında sergilediği üstün mücadele sonucunda Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Ülkemize ve Üniversitemize yaşattığı bu gurur için öğrencimiz Aslı Delibal'ı ve takım arkadaşlarını tebrik eder, kendisine emek harcayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Antalya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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