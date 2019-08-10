Düzce Üniversitesi personeli bayramlaştı

Düzce Üniversitesi mensupları, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Töreni'nde bir araya geldi.



Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen Bayramlaşma Töreni'ne; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ve Üniversite mensupları katıldı.



Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Furat Akdemir tarafından yapılan dua ile başlayan Bayramlaşma Töreni'nde, tüm mensupların Kurban Bayramı'nı tek tek kutlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Memleketlerine gidecek olanlara hayırlı yolculuklar dileyen Rektör Çakar, sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bir bayram geçirmemizi temenni etti.



Düzce Üniversitesi için bu bayramda da iç huzur dileklerinde bulunan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversite mensuplarının birbirine sahip çıkmasının önemi üzerinde durarak Kurban Bayramı'nın, öz değerlendirme yapmaya ve fedakarlıkta bulunmaya vesile olması temennisinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA