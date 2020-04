Düzce Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Kurulu Başvuru Kabul Etmeye Başladı

DÜZCE (İHA) – Kurumsal kimlik, iletişim, tanıtım ve reklam gibi alanlarda her geçen gün hizmet kalitesini ve yelpazesini genişleten Düzce Üniversitesi, Reklam ve Tanıtım Kurulu'nu hayata geçirerek önemli bir hizmeti başlattı.Personel, logo, kurumsal kimlik, sağlanan test-analiz hizmetleri gibi Düzce Üniversitesi ve tüm unsurlarının herhangi bir dış paydaş tarafından kullanımına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla kurulan Düzce Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Kurulu; başvuruları kabul etmeye başladı. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi'ne ilişkin herhangi bir unsurun, her türlü reklam ve tanıtım süreçlerinde kullanımını talep eden kişi ve kuruluşlar, bu taleplerine ilişkin başvurularını Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapma imkanı elde ediyor. Rektörlük, gerekli görmesi durumunda reklam ve tanıtıma konu birimden görüş almak suretiyle, başvuruyu Reklam ve Tanıtım Kurulu'na değerlendirmek üzere havale ediyor.Düzce Üniversitesi'ne bağlı birimlere yaptırılan analiz sonuçları, kişi ve birimlerden alınan görüşler, araştırma bulgularının reklam amaçlı kullanımı, logo ve amblemlerin kullanımı, Düzce Üniversitesi'nin adının ve/veya logosunun kullanıldığı her türlü eğitim, Reklam ve Tanıtım Kurulu'nun iznine tabi oluyor. Düzce Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Kurulu'nun, reklam ve tanıtım başvurularını incelemek ve uygunluğunu karara bağlama; ilgili hukuki dayanaklara istinaden, Üniversite'ye ödenecek bedeli tayin etme; reklam ve tanıtım hakkının süresini belirleme; tüm bu kararları tavsiye niteliğinde Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu'na sunma gibi görevleri bulunuyor.Düzce Üniversitesi Reklam ve Tanıtım Kurulu'nun tüm başvuru ve değerlendirme süreçleriyle ilgili detaylı bilgilere rtk.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA