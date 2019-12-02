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Düzce Üniversitesi Sakarya'da Üniversite Adaylarıyla Buluştu

Düzce Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen "Sakarya Üniversite Tercih Günleri" etkinliğine katıldı.

02.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:50Düzce Üniversitesi Sakarya'da Üniversite Adaylarıyla Buluştu
Düzce Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Salonu'nda düzenlenen "Sakarya Üniversite Tercih Günleri" etkinliğine katıldı.

İki gün süresince devlet ve vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerin katıldığı tanıtım etkinliğinde öğrenciler, üniversite eğitimiyle ilgili merak ettikleri birçok sorunun cevabına ulaşma imkanı elde etti.

Gelecek planlamalarıyla ilgili öğrencilere yol göstermeye devam eden Düzce Üniversitesi, Sakarya'da da üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Tanıtım standını ziyaret eden öğrenciler; Düzce Üniversitesi'nin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans bölümleri hakkında bilgilendirildi. Rehber öğretmen ve öğrencilerle Düzce Üniversitesi'nin tanıtım materyalleri de paylaşıldı

Düzce Üniversitesi'nin öğrencilere sunduğu bilimsel, sosyal ve kültürel imkanların anlatıldığı etkinlikte; akademik başarıları, gerçekleştirdiği ilkleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ihtisaslaşma sürecindeki katma değerli çalışmaları ile Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde doğru adres olduğu vurgulandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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