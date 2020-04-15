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Düzce Üniversitesi video konferans ve birlikte çalışma sistemi geliştirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, akademik ve idari personellerinin gerçekleştireceği video konferans, çevrimiçi toplantılar, paydaşlarla birlikte çalışma, öğrencilerle toplu görüşme gibi işlemler için bireysel olarak kullanılabilecek Video Konferans ve Birlikte Çalışma Sistemi...

15.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:35
Düzce Üniversitesi video konferans ve birlikte çalışma sistemi geliştirdi
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, akademik ve idari personellerinin gerçekleştireceği video konferans, çevrimiçi toplantılar, paydaşlarla birlikte çalışma, öğrencilerle toplu görüşme gibi işlemler için bireysel olarak kullanılabilecek Video Konferans ve Birlikte Çalışma Sistemi geliştirerek kullanıma sundu.

Sistemde kullanıcıya özel oluşturulmuş odalar yer alıyor ve kullanıcılar yeni oda oluşturabiliyor. Oda içine girildikten sonra; kamera, sunum, doküman ve üzerinde birlikte çalışılabilecek tahta diğer katılımcılarla paylaşılabiliyor. Katılımcılara anket uygulanabiliyor. Sohbet kısmı kullanılarak genel veya özel mesaj yazılabiliyor. Video paylaşılabiliyor. Sistem, yapılan görüşmeleri otomatik olarak kaydedebiliyor ve kayıttan izlemeyi aktif edebiliyor. Yapılan tüm görüşmeler, paylaşılan ekran görüntüleri ve dosyalar Düzce Üniversitesi sistem odasında yer alan sunucularda saklanıyor ve herhangi bir dış ortama gönderilmiyor. Sistem, Chrome, Firefox, Opera gibi web gözatıcıları üzerinde çalıştığı için kullanıcı bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından dışarıya veri de çıkmıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Üniversitesi, Güncel
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