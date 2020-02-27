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Düzce Üniversitesinde sülük uygulamaları eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) tarafından "Hirudoterapi (Sülük) Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi.

27.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:25Düzce Üniversitesinde sülük uygulamaları eğitimi verildi
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) tarafından "Hirudoterapi (Sülük) Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi. DÜGETAM Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen Hirudoterapi Uygulamaları Eğitimi'nde, tabip ve diş tabiplerinden oluşan 9 kişilik katılımcı yer aldı.

Sülük uygulamasının öneminin ve tarihçesinin anlatıldığı eğitimde; Sülüğün Biyolojisi, Metabolizması ve Fizyolojisi, Sülüğün Bakımı, Sülük Uygulamasının Prensipleri, Sülük Uygulaması Teknikleri, Vaka Takdimleri, Kas-İskelet Sistemi, Kalp–Dolaşım Sistemi, Sinir Sistemi, Nöropsikiyatrik Rahatsızlıklarında Sülük Uygulaması, Bazı Göz Hastalıkları, Kulak Ağrıları ve Çınlamaları gibi konular anlatıldı.

Teorik eğitimlere ek olarak sıkça pratik uygulama tecrübesi de edinen katılımcılar, her tür Hirudoterapi uygulamalarından örnekleri görme şansı elde etti. Eğitim tüm katılımcılara yeterli tecrübe edinimi sağlayarak, uygulama yapma imkanı da verdi.

Eğitimin sonunda, DÜGETAM tarafından yapılan teorik ve uygulamalı sınavdan başarılı olan katılımcılar, Sağlık Bakanlığı onaylı Hirudoterapi (Sülük) Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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