Haberler » Güncel » Düzce Üniversitesine birincilik ödülü - Haber

Düzce Üniversitesine birincilik ödülü

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Düzce Üniversitesi Hastanesi personelleri, 11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi'nden ödülle döndü.

06.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:00Düzce Üniversitesine birincilik ödülü
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Düzce Üniversitesi Hastanesi personelleri, 11. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi'nden ödülle döndü.

Antalya'da gerçekleştirilen kongrede; Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sterilizasyon Ünitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan "Kullanılmış Lümenli Aletlerin Temizlik İşlemleri Sonrasındaki Kirlilik Yükü ve Mikrobiyolojik Yük Miktarlarının Araştırılması" başlıklı poster bildirisi, 96 poster arasından birincilik ödülüne layık görüldü.

Poster bildirisi birincilik ödülünü almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Düzce Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Emel Çalışkan, Araştırma Görevlisi Nagihan Memiş, Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Elif Saba, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ayşe Danış ve Selvi Yener Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Poster bildirisini hazırlayan ekibi makamında ağırlayan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ve Hastane Yönetimi, öğretim üyelerini ve personelleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 Keşan'da yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın yaralandı - Haber
17:57 Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Haber
17:57 Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7) - Haber
17:54 Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi - Haber
17:54 Türk Kızılayı'ndan evi yanan aileye yardım - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
16:44 Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı - Haber
16:40 Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu - Haber
16:38 Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haber
6.12.2019 18:05:42