Haberler » Güncel » Düzce Uzman Eller Projesinde pilot il oldu - Haber

Düzce Uzman Eller Projesinde pilot il oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinin pilot illeri arasında Düzce de yer aldı.

20.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44 Düzce Uzman Eller Projesinde pilot il oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinin pilot illeri arasında de yer aldı. Proje kapsamında uzman çiftçilere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verileceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projelerinin desteklenmesi hakkındaki Tebliğ resmi gazetede yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinin pilot illeri arasında Düzce de yer aldı.

Proje Konuları arasında Hayvansal üretim, Bitkisel üretim, Su Ürünleri üretimi, Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlemesi, depolaması ve paketlemesine yönelik projelere KDV hariç 100 bin TL' ye kadar hibe desteği verileceği öğrenildi.

Projeye Düzce'de ikamet eden veya ikamet etmeyi taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunları başvuruda bulunabilecek.

Ön Başvurular, 24 Aralık 2019 tarihinde başlayıp 18 Şubat 2020 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Ön başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının http://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresinden yapılacak. Ön başvuruyu yapan vatandaşların talep edilen belgeleri Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi. - DÜZCE

Pilot, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Manisa'da yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri artırıldı - Haber
17:16   Eski milli futbolcu Tanju Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:16   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber
17:11   Boeing'in yeni kapsülü uzaya fırlatıldı - Haber
17:11   Türk Halk Müziği Korosundan 10'uncu yıl konseri - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
15:44   Bolu'da 83 attan 8'i ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Haber
20.12.2019 17:21:12