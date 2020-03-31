Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı Açıklaması

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile "Düzce'nin Güzellikleri Hala bıraktığınız" gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

31.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:05
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile "Düzce'nin Güzellikleri Hala bıraktığınız" gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler Düzce'de hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği İl Pandemi Kurulu'da alınan kararları hayata geçirmeye devam ederken vatandaşların evde kalması için de çeşitli çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınladığı video ile 'Düzce'nin güzellikleri Hala Bıraktığınız gibi' diyerek evde kal çağrısını yineledi. Videoda Düzce'nin tarihi ve turistik yerlerinden görüntüler paylaşılarak vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıcı mesajlar veriliyor. - DÜZCE Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı Açıklaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: "Koronavirüs nedeniyle evde kalmak günlük teknoloji kullanımını artırıyor" uyarısı - Haber 12:44: Çermik'te esnafa maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 12:44: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi... - Haber 12:42: KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA - Haber 12:42: Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere baklava ikramı - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber