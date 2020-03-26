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Düzce Valiliği'nden açıklama "Evde Kal Düzce" çağrısı

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Valiliği'nden yapılan açıklama ile vatandaşlara Evde Kal çağrısı yapıldı.

26.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:40
Düzce Valiliği'nden açıklama
DÜZCE(İHA) – ? Düzce Valiliği'nden yapılan açıklama ile vatandaşlara Evde Kal çağrısı yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Paniği gerektirecek bir durum söz konusu değildir" denildi.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can kaybına neden olan Korona Virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsle mücadele kapsamında il genelinde çalışmaların titizlikle devam ederken Düzce Valiliği'nden yapılan açıklama ile "Evde Kal Düzce! Evde Hayat Var! çağrısı yapıldı.

"Her vaka pozitif olarak değerlendirilmemeli!"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle ilgili kurumlara müracaatta bulunan her vaka gerekli önlemler alınarak titizlikle ve ciddiyetle değerlendirildiği belirtilirken, her şüpheli vakanın pozitif vaka olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Bütün şüpheli vakalar; ilk andan itibaren, büyük özveri ile çalışan sağlık personeli tarafından kişisel koruyucu ekipmanlar vasıtasıyla gözetim altına alınmasını müteakiben, sağlık kuruluşlarınca gerekli tetkik ve tedaviler uygulanarak gözetim altında tutulmaktadır" ifadelerine yer verildi. İl genelinde tüm tedbirlerin alındığı belirten yetkililer, paniği gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Camilerden Evde Kal Düzce anonsu

Ayrıca camilerden "Evde Kal Düzce Evde Hayat Var" anonsları yapılmaya başlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Düzce, Güncel

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