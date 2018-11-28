28 Kasım 2018, 17:48
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Düzce Valiliği, "Sınavda Usulsüzlük" İddialarını Yalanladı

Düzce Valiliği, "Sınavda Usulsüzlük" İddialarını Yalanladı

Düzce Valiliği, "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı"nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Düzce Valiliği, "Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı"nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basında çıkan, "içeriği yanlış ve kamuoyunu
yanıltıcı" haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

21 Nisan 2018'de yapılan yazılı sınav sonrasında 19 Temmuz 2018'de 16 şef, 3 teknisyen, 1 mühendis, 2 veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu için sözlü sınav yapıldığı aktarılan açıklamada, "Belirtilen sözlü sınav İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmıştır." denildi.

Sözlü sınavda, ilgili yönetmeliğin 16. maddesi gereği sadece sınav konularına
ilişkin bilgi düzeyi değil, aynı zamanda bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği
ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve
uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tabiidir ki, yönetmelikte de belirtildiği üzere adayların yalnız bilgi düzeyleri ile
kayıtlı kalınmamış 'Şef' olmakla yerine getirecekleri idarecilik vasfı için gerekli olan
çalışma disiplinleri, tecrübeleri, liyakati, temsil kabiliyeti, öz güveni ile tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesi ve bunlara ek olarak adayların güvenlik
soruşturmaları da dikkate alınmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur." Şef,Düzce Valiliği
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:48