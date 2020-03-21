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Düzce Valiliği yasakladı

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs nedeniyle Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbirler aldı.

21.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:16
Düzce Valiliği yasakladı
Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs nedeniyle Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek amacıyla bir dizi tedbirler aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların market, manav ve pazar gibi ambalajsız satılan sebze ve meyveleri seçmeden alırken, satıcıların da gerekli hijyen koşullarına dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmekte.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmakta. Bu kapsamda Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası bir dizi kararlar açıklandı.

Toplantıda Korona Virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin durdurulduğu bildirildi. Ayrıca vatandaşların market, manav ve pazar gibi ambalajsız satılan sebze ve meyveleri seçmeden alırken, satıcıların da gerekli hijyen koşullarına dikkat etmesi gerektiği bildirildi.

Piknik yapmak yasak

Vali Dağlı başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle:

"1- Market, bakkal, büfe, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan ekmek, yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce elle seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulmasına; gerekirse ambalajlı olarak satışa sunulmasına.

2- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmalarının ihmal edilmeden yürütülmesi, gerekli ve yeterli hijyen önlemlerinin ivedilikle alınmasına.

3- Pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutularak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamasına.

4- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkesin hijyen konusunda bilgilendirilmesi ve hijyen kurallarına uygun davranmasının sağlanmasına.

5- Asker alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin durdurulmasına,

6- Bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmamasına ve piknik yapılmamasına.

7-Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılması ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

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