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Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

31.10.2019 11:20Düzce Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Düzce Valiliği, etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz bölgesinde doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarın, öğle saatlerinin ardından bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini arttıracağı kaydedildi.
Rüzgarın kuvvetinin saatte 50-75 kilometre/saat hızına ulaşarak fırtınaya dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bölgenin batısında yer yer 90 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtınanın da etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için vatandaşları uyaran yetkililer, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Batı Karadeniz, Düzce Valiliği, Güncel

Kaynak: AA

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