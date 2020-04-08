Düzce Valiliğinden Yığılca'daki sınırlamaya ilişkin açıklama
Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinde karantina uygulanmadığını bildirdi.
08.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:24
Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında Yığılca ilçesinde karantina uygulandığına dair haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararına istinaden, Yığılca ilçesine giriş-çıkışların kontrollü olarak sağlandığı belirtilerek, "Herhangi bir karantina uygulaması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Düzce Valiliği, Yığılca, Güncel