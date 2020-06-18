Düzce Valisi Cevdet Atay görevine başladı

Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından Düzce Valiliğine atanan Cevdet Atay, görevine başladı.

18.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:01
Valiler kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından Düzce Valiliğine atanan Cevdet Atay, görevine başladı.
Vali Atay'ı, valilik binası önünde Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Emniyet Müdürü Yardımcısı Jesmin Ekedal, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri karşıladı.
Gazetecilere açıklama yapan Vali Atay, görevini en iyi şekilde yürütmek için çaba göstereceğini belirtti.
Makamların geçici olduğuna işaret eden Atay, "Zülkif Dağlı Valimize ve ondan önce bu ilde hizmetler yapanlara şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevler tek başına yapılan görevler değildir. Hep beraber, sizlerle beraber milletvekillerimiz, siyasi temsilcilerimiz, mülki idare amirlerimiz, üniversitemiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayici ve iş adamlarımız, sanayi odalarımız, basın kuruluşlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu ili bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirmek görevimiz. İnşallah Allah bize burada hayırlı, güzel görevler yapmayı nasip eder. İnsanlar gelip geçicidir, burada kalan eser olacak. Burada kalan, alınan dua olacak." ifadelerini kullandı.
Düzce'nin coğrafi anlamda çok önemli bir noktada olduğuna değinen Vali Atay, "Daha yeni tanıyoruz ama Düzce özellikli bir il. Ankara ve İstanbul'un ortasında, potansiyeli yüksek bir şehir. Turizm, sanayi, tarım potansiyeli var. Düzce'nin kaliteli bir insan yapısı var." diye konuştu.
Türkiye ve dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinden geçtiğine işaret eden Atay, şunları söyledi:
"Memlekette pandemi süreci yaşanıyor. Yapmamız gereken bu sürecin kurallarını iyi okumak, vatandaşlara iyi anlatmak, vatandaşın da bu konuda duyarlılığını net bir şekilde sağlamak. 'Bu bana bulaşmaz.' denilebilecek bir şey değil. Herkes dikkat edecek. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına net bir şekilde uyacağız. Bu hem kişisel sorumluluğumuz hem de başkasına zarar vermeme adına yapacağımız bir şey."
Gençler ve çocuklar konusunda hassas olduğunu vurgulayan Atay, "Benim için önemli bir şey daha var, hepimizin çocuğu var. Çocuklar ve gençler burada bize emanet. Onları kötülükten, kötü alışkanlıktan, uyuşturucudan uzak tutacağız. Bu bizim vicdani ve insani sorumluluğumuz. Bu memleket için canını veren şehitlerimizin yakınları da bizim başımızın tacı, gazilerimiz de aynı şekilde. Onlar da bize emanet. Onların emrindeyiz." diye konuştu. Düzce Valisi Cevdet Atay görevine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Düzce, Güncel, Haber

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