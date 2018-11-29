Düzce Valisi Dağlı'dan Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Nayir tarafından kapıda karşılanan Düzce Valisi Dağlı, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Nayir'in makamına geçti.
Yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Dağlı'ya teşekkür eden Nayir, kendilerini ilde ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.
Ziyaret, Sakarya ve Düzce'deki çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
Zülkif Dağlı,Ahmet Hamdi Nayir,Sakarya,Düzce
29 Kasım 2018 Perşembe 09:19