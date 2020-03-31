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Düzce ve Zonguldak'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:28
Düzce ve Zonguldak'tan
Düzce 'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.
Yanmaz, yaptığı yazılı açıklamada, millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket edildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelindiğini belirtti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Yanmaz, bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir nebze de olsa destek olmak adına bir aylık maaşını bağışlama kararı aldığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında ekonomik anlamda zor günler yaşayanlara destek olmak adına başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı sonuna kadar desteklediğini belirten Yanmaz, "Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukları hep birlikte aştık, bugünde dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.
Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Çufalı, Twitter hesabından, "Elbette 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem.' Tabii ki birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşımla katılıyorum." ifadelerini kulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Düzce, Güncel
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