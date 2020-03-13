DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı
DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)
13.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:57
DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı( FOTOĞRAF EKİYLE)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :DÜZCE Yaralanmasına rağmen çocuğunu kucağından bırakmadı
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