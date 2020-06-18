DÜZCE Yavru karaca biberonla besleniyor

Yavru karaca biberonla besleniyorBOLU'da köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca Düzce'de koruma altına alınırken, biberonla süt verilerek besleniyor.

18.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:58
Yavru karaca biberonla besleniyor
BOLU'da köpekler tarafından kovalanınca annesini kaybeden yavru karaca Düzce'de koruma altına alınırken, biberonla süt verilerek besleniyor.
Geçen hafta Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri başıboş köpekler tarafından kovalanan yavru karacanın annesini bulmaya çalıştı. Ancak ekipler aramalardan sonuç alamayınca yavru karacayı hayvanlardan korumak için Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yavru karaca, veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma altına alındı. Anne sütüne ihtiyaç duyan ve büyüme çağında olan yavru karaca biberonla süt verilerek besleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek yavru karacayı biberonla süt vererek beslerken, karacanın bir süre sonra bulunduğu yerde doğaya salınacağını söyledi. DÜZCE Yavru karaca biberonla besleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Bolu, Güncel, Haber

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