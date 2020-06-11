DÜZCE Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldıDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.

11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:46
Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı
DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge fotokapanla takip edildi. Hayvanlar beslenirken ve su içerken görüntülendi. DÜZCE Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Haber

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