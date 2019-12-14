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Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak

Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan sosyal konutlara ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

14.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:29Düzce'ye 300 Sosyal konut yapilacak
Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan sosyal konutlara ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Kimlerin sosyal konut alabileceği netlik kazanırken 'ye de 300 sosyal konut yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Başvurular ise 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Düzce'ye 300 konut

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Düzce'ye ise 300 konut inşa edilecek.

Örnek ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak. - DÜZCE

Düzce, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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