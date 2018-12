Düzce'ye Hizmet Etmek Benim İçin Şereflerin En Büyüğü"

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:24



AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü , Düzce'ye hizmet etmenin kendisi için şereflerin en büyüğü olduğunu belirterek, "Her zaman Düzceli kardeşlerime hizmet etmenin gayreti içinde oldum." dedi.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Özlü, AK Parti'nin Düzce Belediye Başkanı adayı gösterilmesinin ardından partisince Düzce Kültür Merkezinde düzenlenen programa katıldı.Özlü, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın teveccühleri ve Düzcelilerin isteği ile belediye başkanlığına aday gösterildiğini söyledi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da dahil, bulunduğu her mevkide her zaman Düzce için çalıştığını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:"Doğduğum, büyüdüğüm bu güzide şehre hizmet etmeme imkan veren, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum, Düzceli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Masanın her tarafında bulunmuş bir kardeşiniz olarak her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki Düzce'ye hizmet etmek benim için şereflerin en büyüğü, en yücesidir. Her zaman Düzceli kardeşlerime hizmet etmenin gayreti içinde oldum. Tüm bu görevlerimde hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Hiçbir koşulda adalet ve hakkaniyet çizgisinden ayrılmadım, ayrılmamaya özen gösterdim. Az konuştum, çok çalıştım. Her zaman 'Düzce için daha fazla ne yapabilirim?' sorusuna cevap aradım.""Düzce'nin ağabeyi"AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de "Düzce'nin ağabeyi" olarak gördükleri Faruk Özlü ile seçime girdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.Sorumluklarının her zamankinden daha fazla olduğunu dile getiren Keskin, "Bu sorumluluk bilinci içerisinde teşkilatımızın tüm mensupları, her daim birlik ve beraberlik içerisindedir." dedi.Programa, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir , Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu ve partililer katıldı.