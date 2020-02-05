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Düzce'ye şehit ateşi düştü

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın Düzce'deki baba evine acı haber verildi.

05.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:18Düzce'ye şehit ateşi düştü
Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın 'deki baba evine acı verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine düşen çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) Yığılca ilçesi Yılgın köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ailesinin Düzce Merkez Hamidiye Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Acı haber şahidin babası Arslan ve annesi Raziye Işık'a haber verilirken Şehit Özgür Işık'ın evli olduğu ve eşinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oturduğu çocuğunun bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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