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Düzce'yi Ordu'da temsil edecekler

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 – 2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakaları Sinop'ta düzenlendi.

18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42Düzce'yi Ordu'da temsil edecekler
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 – 2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakaları 'ta düzenlendi.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, Kulüplere ve Milli Takımlara alt yapı oluşturulması, amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları ( ANALİG ) 2019 – 2020 sezonu faaliyet programı kapsamında Sinop'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton çeyrek final müsabakalarına 13 il, 105 sporcu, 17 hakem, 15 idareci ve 18 antrenör katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Sercan Güzel önderliğinde müsabakalara katılan Düzce Badminton takımı A Grubunu ikinci tamamlayarak 'da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Düzce, Sinop, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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