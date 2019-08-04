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DÜZCE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL UÇTU 3 YARALI

DÜZCE'de, otoyoldan çıkan araç 50 metre uçtu.

04.08.2019 15:30
DÜZCE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL UÇTU 3 YARALI
DÜZCE'de, otoyoldan çıkan araç 50 metre uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Çağlar Aksu idaresindeki 28 ES 631 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre uçtuktan sonra köprü altına düştü. Kaza sonrası ters dönen aracın içerisinde bulunan sürücü Çağlar Aksu araçtan çıkarken, Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Yılmaz Aksu ve Fatma Aksu araçtan çıkarıldı. Çağlar Aksu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Yılmaz ve Fatma Aksu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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