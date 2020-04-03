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DÜZCE Yurtta karantinada kalanlar için konser

Yurtta karantinada kalanlar için konserDÜZCE'de, yurtta karantina altında kalanlara moral vermek için konser düzenlendi.

03.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:44
Yurtta karantinada kalanlar için konser
DÜZCE'de, yurtta karantina altında kalanlara moral vermek için konser düzenlendi. Karantina altındaki bazı kişiler sazları ile konsere eşlik ederken, şarkılarla eğlendiler. Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli ülkelerde tatilde olup geri dönen vatandaşlar Düzce 'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Necla Pekolcay Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Karantina altında kalanların her türlü ihtiyaçları ilgili kuruluşlar aracılığı ile karşılanırken, moral ve motivasyonlarının artması için bazı etkinlikler düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü grupları karantinada kalanlar için yurdun önünde konser düzenlendi. Konserde, karantinada kalanların istedikleri şarkılar da çalındı. Karantinadaki bazı kişiler sazları ile müziğe eşlik ederken, bazıları ise sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, karantina altında kalan vatandaşların moral ve motivasyonunu arttırmak istediklerini belirterek, 'Karantina uygulamasında olan misafirlerimizin genel olarak ihtiyaçlarını karşıladık. Misafirlerimizin odalarında eğlenceli vakit geçirmeleri adına moral ve motivasyonlarına katkı yapmak adına açık hava konserleri şeklinde onların da isteklerini alarak bir müzik dinletisi yapmak istedik. Bu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Misafirlerimizin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak istiyoruz.' dedi. DÜZCE Yurtta karantinada kalanlar için konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Düzce, Güncel

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DÜZCE Yurtta karantinada kalanlar için konser
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