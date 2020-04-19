DÜZCE Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi
Zeytin ağacı yaprağından gıda takviyesi DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç.Dr.
19.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:47
'EVLERDE DE YAPILABİLİRö Doç.Dr. Hasırcı zeytin yaprağından oluşan gıda takviyesinin evlerde de yapılabileceğini belirterek 'İnsanlar ticari ürün olarak bunu almak zorunda değiller. Bu yaptığım yöntemle evlerinde de bu ekstratı yapabilirler. Kurutulmuş zeytin yaprağı kolay elde edilen bir ürün. İster oda sıcaklığında ister 50 derecede bunun aktif maddesini suya bırakmasını sağlarlar. ve daha sonrasında da suyu uçurarak ekstratı elde edebilirler. Klinik deneyler gösteriyor ki deney grubunda bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip.ö dedi.
'KORONAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ OLMALIö Doç.Dr. Hasırcı koronavirüsle mücadelede en önemli olgunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:
'Koronavirüs maalesef kronik rahatsızlığı olan insanlarla birlikte bağışıklık sistemi zayıf insanlarda daha çok yıkıcı etkiye sahip. Dolayısıyla koronavirüse karşı korunmanın en önemli yöntemlerinden biri bağışıklık sistemini güçlendirmek. Birçok insan aslında koronavirüsü taşıyor olmasına karşın en ufak bir belirti, en ufak bir semptom göstermiyor. Aslında bunun sebebi o insanların bağışıklık sisteminin güçlü olması. Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren birtakım besinler ve takviyeler alırsak, yayılmasının engelleyici tedbirler almak işin bir boyutu ve en önemli bir boyutu ama diğer bir boyutu da bu virüs ile enfekte olduysak vücudumuzun bu virüsle savaşmasını sağlanmak içinde bağışıklık sisteminin güçlendirmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor.ö
Kaynak: DHA
Etiketler: Düzce Üniversitesi, Zeytin, Güncel