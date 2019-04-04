Düzce Zonguldak Karayolunda Kaza; 2 Yaralı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Zongudak D-655 karayolu Çınar Boru
kavşağında Cüneyt Ş. (40) idaresinde ki 06 BHU 958 plakalı otomobil ile Sebahattin Ç. (47) idaresinde ki 34 AED 161 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Kübra K. ile ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa
Kaynak: İHA