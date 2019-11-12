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Düzceli gazeteci "en acı kaydı"nı anlattı

12 Kasım Düzce Depremi'ne çalıştığı televizyon kanalında yakalanan ve haber alamadığı ailesine ulaşmak için evine giderken meslek bilinciyle görüntü çeken Hasan Kaya, o gün yaşadıklarını unutamıyor.

12.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:06Düzceli gazeteci
12 Kasım Depremi'ne çalıştığı televizyon kanalında yakalanan ve alamadığı ailesine ulaşmak için evine giderken meslek bilinciyle görüntü çeken Hasan Kaya, o gün yaşadıklarını unutamıyor.
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ne çalıştığı yerel televizyon kanalında yakalanan emekli gazeteci Hasan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günleri üzüntüyle hatırladığını söyledi.
Çalıştığı yerel televizyon kanalında bulunduğu sırada depremin meydana geldiğini belirten Kaya, o anları şu sözlerle anlattı:
"Sarsıntı başladı. Korku, telaş, panik... Bir yandan da arkadaşları içeride tutmaya çalışıyorum, dışarıya çıkmak istiyorlar. Merdivenler yıkıldı mı, yıkılmadı mı bilmiyoruz. Televizyon binasında üst katlardan gürültüler geliyor. İç duvarların yıkılma gürültüsünü duyuyoruz. Artçı sarsıntılara kadar bir fırsat oldu aşağıya indik."
Kaya, meslek refleksiyle kamerasını yanına alıp hemen kayıt almaya başladığını söyleyerek, "Kamerayı aldım. O telaşı, paniği çekiyorum. Bir yandan binalar gözümün önünde yıkılıyor. O arada hiçbir şey düşünemedim. Çekim yaparken bir tanıdık ağabey, 'Hasan Kaya, sen ne yapıyorsun burada?' dedi. 'Ne yapayım abi, işimi yapıyorum.' dedim. 'Oğlum senin evin barkın çoluğun çocuğun yok mu? Onlardan haber aldın mı?' dedi. Bir anda aklım başıma geldi. Kayıttan hiç çıkmadan eve koşmaya başladım." ifadelerini kullandı.
Evinin yıkımın en fazla olduğu bölgelerden Aydınpınar Caddesi'nde bulunduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:
"O tarafa yöneldim. Bir yandan kameram açık. Bir yandan salavat getire getire gidiyorum. Artçı sarsıntılar da devam ediyor. Binalar yıkılıyor. Geri kaçıyorum ama kamerayı kapatmak istemiyorum. Ölüyorsam da kamera kayıtta dursun, bir şeyler tarihe belge olarak kalsın diye çektim. Ailem tarlaya gelmiş. Kızımın sesini duyunca bacaklarımın bağı çözüldü."
Kaya, deprem sırasında işini yapmaya çalışırken birçok acıya tanıklık ettiğini aktararak, "O çığlıklar hala kulaklarımda. Görüntüler çalıştığım yerel televizyonda depremin her yıl dönümünde kullanıldı. İlk andaki görüntüler, o görüntüler. Onları iyi ki çekmişim diyorum. Tarihe belge olarak kaldı. Zaman zaman gördükçe mutlu olunmaz ama mesleki açıdan iyi ki yapmışım diyorum." diye konuştu.

Hasan Kaya, Düzce, TV, Güncel

Kaynak: AA

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