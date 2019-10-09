Düzceli hafızlar başarıdan başarıya koşuyor

DÜZCE(İHA) – Düzce
'de hafızlık eğitimi alan öğrenciler başarıdan başarıya koşuyor. Kız ve Erkek Hafızlık Bölge Yarışmalarında Düzceli Hafızlar birinci gelerek gurur kaynağı oldular.
Düzce'de hafızlık eğitimi alan öğrencilerin başarıları il sınırlarını aştı. Erkek Öğrenciler Arası Hafızlık Bölge Yarışması'nda Hafız Hasan Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Yasir Akbulut ve Kız Öğrenciler Arası Hafızlık Bölge Yarışması'nda 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu öğrencisi Amine Büyük bölge birincisi olma başarısı göstererek, Türkiye Hafızlık finallerine katılmaya hak kazandılar. - DÜZCE