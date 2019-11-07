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Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 34 sporcusu, 8-12 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek judo şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

07.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:06 Düzceli judocular Bosna Hersek'e gitti
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 34 sporcusu, 8-12 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek judo şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
31 ülkeden 127 kulübe bağlı bin 28 sporcunun yer alacağı European Top Judo Tournament'e katılacak olan Düzceli judocular bu sabah erken saatte yola çıktı.
Kiremitocağı Mahallesindeki Düzce Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen judocular, yolculuk öncesi antrenörleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için asker selamı verdi.
Daha sonra 34 sporcunun yer aldığı kafile Bosna Hersek'e gitmek için kentten ayrıldı.

Bosna - Hersek, Türkiye, Düzce, Spor

Kaynak: AA

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