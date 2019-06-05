Düzceli Savaş Bulut Kore'de çeyrek finalde

Kore
'deki yeni bilardo oluşumu PBA'nın ilk turnuvası olan Seul
'deki Panasonic
Open'da, ön elemeler tamamlandı ve bugün final turlarına geçildi.
128 sporcunun katıldığı PBA Tour'da Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut
çeyrek finale yükseldi.
Savaş Bulut, 128 turunda 2 Koreli sporcuyu, 64 turunda yine 2 Koreli sporcuyu, son 32 turunda ülkemiz sporcusu Adnan Yüksel
ve son 16 turunda Koreli Young Min Lee'yi geride bıraktı. Bulut, yarın Uruguay
asıllı Amerikalı sporcu Pedro
Piedrobuena ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Seul
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