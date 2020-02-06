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Düzceli şehidin naaşı baba ocağına getirildi

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık naaşı memleketi Düzce'ye getirildi.

06.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:35Düzceli şehidin naaşı baba ocağına getirildi
Van'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık naaşı memleketi 'ye getirildi.

Van'ın Bahçesaray karayolu 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketi sonrası bölgeye arama ve kurtarma çalışmasına gittiği sırada askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Özgür Işık'ın naaşı Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehit cenazesini Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı tören birliği, polisler, Işık ailesi ile Düzceliler tarafından dualarla karşıladı.

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Işık, 7 Şubat günü Yığılca ilçesi Şehir stadında öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Yılgın köyünde toprağa verilecek. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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