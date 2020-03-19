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Düzceli terzi yıkanıp kullanılabilen maske üretti

Düzceli terzi yıkanıp kullanılabilen maske üretti Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maske üretiyor Korona virüs sonrasında ülke genelinde maske satışlarının patlaması bir çok noktada maskelerin bulunmaması sonrasında Düzce'de terzilik yapan bir kişi maske üretimine başladı.

19.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:59
Düzceli terzi yıkanıp kullanılabilen maske üretti
Modaya uygun rengarenk yıkanabilir maske üretiyor
DÜZCE - Korona virüs sonrasında ülke genelinde maske satışlarının patlaması bir çok noktada maskelerin bulunmaması sonrasında Düzce'de terzilik yapan bir kişi maske üretimine başladı. Birebir orijinal yaptığı maskeleri rengarenk yıkanabilir bir şekilde yapan terzi Hamit Şengül: ' Talep patlaması oldu' dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından hızlı bir şekilde yayılan Korona Virüs'ten korunmak için maske kullanımı arttı. Türkiye 'de korona virüsün çıkmasının ardından tüm eczanelerde neredeyse yok olan maskelerin internette de fiyatı fahiş olması nedeni ile Düzce'de terzicilik yapan Hamit Şengül maskeyi kendi üretmeye başladı. Eczanelerde satılan tek kullanımlık maskelerden bir tane kendisine alan Şengül, birebir aynısını üretmeye başladı. Yıkanabilir olarak tasarladığı maskelerin dışarıdan hava almaması için telini de unutmayan terzi Şengül talep patlaması yaşadığını söyledi. Şengül: " Organize sanayi bölgesinde bulunan bir firma bizden maske talebi oldu. 2 hafta önce Türkiye'de korona virüs çıkmadan önce. Firma maskeler pahalılaşınca işçiye vermek için bize talepte bulundu. Üzerinde biraz çalıştık. En son bu hale getirdik. Memnun kaldılar dikiyoruz. Ülkemizde çıkınca da bizde burada vatandaşa hizmet amacı ile satmaya başladık. Bizden şu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantajı yıkayıp da kullanabiliyor. Yani kağıtlar gibi tek kullanımlık değil. Evde güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edilirse tekrar kullanılabilir. Diğer maskeler gibi ağzı ıslatma gibi şeyleri de yok. Renkli renkli çalışıyoruz. Beyaz çalışıyoruz. Pembe çalışıyoruz. Krem çalışıyoruz. Talebe göre sıkıntı yok her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almasın diye koyulan teli de bu yaptığımızın içine koyduk. Penyenin içine kıvırdığımız zaman içine koyuyoruz. Burna geldiği zaman hava almasını engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu şekilde temin ettik burada. Bu şekilde tam orijinal imal ediyoruz' dedi.
Korona Virüs sonrasında eczanelere giderek maske almak istediğini fakat bulamadığını söyleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi görünce mutlu olduğunu ve aldığını dile getirdi. Cihangir, " Eczanelere felan gittik. Oralarda maske bulamadık. Terzi şu anda baya güzel maske yapıyor. Bizde geldik buradan aldık. Baya da güzel yapmışlar. Tek kullanımlık değil. Yıkanabilir olması daha da dikkat çekici. Herkese de bu maskeden öneririm' dedi.
Talep patlaması nedeni ile diğer işlerini yapamayan Terzi Hamit Şengül, rengarenk maskeler ile vatandaşlara maskeyi 5 liraya satıyor. Düzceli terzi yıkanıp kullanılabilen maske üretti

Kaynak: İHA

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Düzceli terzi yıkanıp kullanılabilen maske üretti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Düzce, Genel

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