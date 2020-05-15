Düzceliler maske yasağına uyuyor

Düzceliler maske yasağına uyuyorDÜZCE'de, 2 gündür uygulanan maske takma zorunluluğuna vatandaşlar büyük ölçüde uymaya başladı.

15.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:11
Düzceliler maske yasağına uyuyor
DÜZCE'de, 2 gündür uygulanan maske takma zorunluluğuna vatandaşlar büyük ölçüde uymaya başladı.
Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla 2 gündür tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin kalabalık caddelerine giriş ve çıkışları kontrol altına alarak sık sık polis araçlarından uyarı yapmaya başladı. Vatandaşlar yasağın başlamasıyla birlikte büyük ölçüde kurallara uyarken bazı vatandaşların maskelerini çenelerinde tuttuğu görüldü. Polis ekipleri gün içerisinde maskelerini çenelerinin altında tutan kişileri tespit etmeleri durumunda uyarıyorlar.
Düzceli vatandaşlar yasağın uygulanabilir olduğunu ve vatandaşların maske takması gerektiğini söyledi. Düzceliler maske yasağına uyuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Düzce, Güncel, Haber

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