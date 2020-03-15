Menü
Haberler ›› Spor ››Düzcespor: 0-0 - Spor

Düzcespor: 0-0

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet ŞenkayaSERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), AbdulsametDÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.

15.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:24
Düzcespor: 0-0

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet Şenkaya

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), Abdulsamet

DÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.88 Çağrı), Yusuf, Bulut (Dk.81 Barış), Hazar, Ömer Faruk (Dk.68 Emrah), Enver, Onur, Nevzat

SARI KARTLAR: Doğancan (Serik Belediyespor) - Yusuf, Bulut, Enver, Nevzat (Düzcespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Serik Belediyespor - Düzcespor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadeleyi AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

Maça Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlandı. Her iki takımın karşılıklı ataklarından gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 55'e çıkartırken, maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor çarşamba günü ertelenen Yomraspor ile karşılaşacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Özçelik, Fatih Aktay, Doğanca, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Spor
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı