Düzcespor: 0-0
STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet ŞenkayaSERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), AbdulsametDÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.
15.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:24
STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Yakup Bakır, Mesut Hakalmaz, Mehmet ŞenkayaSERİK BELEDİYESPOR: Orkun, Taner, Alican (Dk.83 Fatih Aktay), Sinan, Cenk, Doğancan, Burçin, Fatih Özçelik (Dk.83 Ahmet), Erdi, Atakan (Dk.43 Güven), AbdulsametDÜZCESPOR: Furkan, Doğanca, Ebu Sıddık, Metin (Dk.88 Çağrı), Yusuf, Bulut (Dk.81 Barış), Hazar, Ömer Faruk (Dk.68 Emrah), Enver, Onur, NevzatSARI KARTLAR: Doğancan (Serik Belediyespor) - Yusuf, Bulut, Enver, Nevzat (Düzcespor)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Serik Belediyespor - Düzcespor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Mücadeleyi AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.Maça Serik Belediyespor'un vuruşu ile başlandı. Her iki takımın karşılıklı ataklarından gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.Maçın ikinci yarısında Serik Belediyespor baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 tamamlandı.
Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 55'e çıkartırken, maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor çarşamba günü ertelenen Yomraspor ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : Fatih Özçelik, Fatih Aktay, Doğanca, Spor
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