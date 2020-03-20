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Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: Liglerin ertelenmesi çok doğru bir karar

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Düzcespor'da Asbaşkan Eren Akgül, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesinin çok doğru bir karar olduğunu ifade etti.

20.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:23
Düzcespor Asbaşkanı Eren Akgül: Liglerin ertelenmesi çok doğru bir karar

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Düzcespor'da Asbaşkan Eren Akgül, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesinin çok doğru bir karar olduğunu ifade etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Düzcespor'da Asbaşkan Eren Akgül, Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) ve Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından bu yı 11'incisi düzenlenen 2020 RADEV Artı Ödülleri'nde Yılın En  Başarılı Ekonomisti ödülüne layık görüldü. Eren Akgül, ödül töreninde yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesi ile ilgili de konuştu. Akgül, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle ülkemizde alınan önlemler son derece yerinde ve zamanında yapılmıştır. Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tükiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e Türk sporu adına teşekkür ediyoruz. Ülkemizin en az tehlike ile atlatacağını düşündüğümüz bu günlerde biz kulüpler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu erteleme belkide 2'nci Lig'e çıkma planlarımız açısından iyi oldu. Liglerin başlamasının ardından inşallah Play-Off'a kalarak bir üst lige çıkacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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