Düzcespor'da Mustafa Sarıgül resmen dönemi başladı

DÜZCE (İHA) – Düzcespor'un yeni Antrenörü Mustafa Sarıgül Şiralık tesislerinde düzenlenen tören ile imzayı atarak resmen göreve başladı. Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu "Hocamıza güvenimiz tam" derken yeni teknik direktör Mustafa Sarıgül "Hedefim 2. Lig" dedi.



Düzcespor Yönetimi geçtiğimiz Perşembe günü Adem Neboğlu ile yolları ayırmasının ardından yeni teknik direktör Mustafa Sarıgül ile prensipte anlaşmıştı. Bugün de Şiralık tesislerinde düzenlenen tören ile imzalar atıldı. İmza Törenine Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Kulüp Yöneticileri ve Mustafa Sarıgül katıldı.



Düzcespor kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada yeni antrenör Mustafa Sarıgül'ün başarılı olacağına inandığını söyleyerek; "Hocamıza Düzce'ye hoş geldin diyorum. İnşallah takımımız hedeflediğimiz yere gelecektir. Mustafa hocamıza, takımımıza ve Düzcespor taraftarımıza güvenimiz tam" dedi.



Düzcespor'un yeni antrenörü Mustafa Sarıgül hem uzun vadede, hem de kısa vadede başarılı işlere imza atılacağının altını çizerek, "Hedefim bir üst lig" dedi. Sarıgül açıklamasında; "Düzcespor'u kabul etmemdeki en büyük neden, uzun vadede geleceğe dair bana uyan bir projesi olduğu için kabul ettim. Adem hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılı bir grup devretti bize, güzel bir ortam var. İki gün önce takımla tanıştım. Hem tesis açısından hem oyuncular açsısından güzel bir yer. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hedeflerim arasında zaten önceliğim aldığım kulüpleri bir üst seviyeye çıkartmak, üst liglere oyuncular kazandırmak için yapılanmak. Altyapı ile birlikte bu işleri götürmek istiyorum. Daha önceki takımlarda bunu başardım. 1 buçuk yıllık mukavele imzaladık. Düzcespor sevenlere ve seyircilerine sevinç yaşatmak istiyorum. Hedeflerim arasında saha içerisinde bir planı olan kazanmak için uğraşan bir takım oluşturacağım. Hep birlikte çalışacağız. Ben hiçbir başarının tek başına olacağına inanmıyorum. Düzcespor'umuz tüm taraftar ile şehir ile bu işi başaracağız. Bu Düzce ili için önemli. Hem kısa vadede hem uzun vadede başarı sağlamak istiyorum. Kısa vadeli başarılar gelir geçer. Altyapı ve kurumsal başarı yakalamak istiyorum. Biz uzun vadede başarılar elde etmek adına. Emek verdiğim bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Buradaki hedefim bu seviyeye getirmek. Orada çalışmalarımız yarım kaldı. Oradaki başarıyı burada yaşatmak istiyorum. Gurur duyacakları bir takım yapmak istiyorum. Eldeki imkanlarla birşeyler yapmak lazım. Çünkü transfer şansımız yok. Elimizdeki oyuncuları en etkin şekilde kullanacağız. Şampiyonluk tek başına olacak birşey değil. Burada süreç çok kısa. Zor maçlarımız var. Bu maçlardan sıyrılırsak en kötü play of oluşur. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Rabbim bizi mahçup etmesin diyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA