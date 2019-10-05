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Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Düzde'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

05.10.2019 00:17

Düzce'de düğüne gitmeye çalışan anne ve kızı, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul yönüne giden Samet Yıldırım yönetimindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, yolun karşısındaki düğün salonuna gitmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde, anne Fatma Kartal ise sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından şoka giren sürücü Samet Yıldırım ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Fatma Kartal, Kartal, Düzce, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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