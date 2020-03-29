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(DÜZELTEREK YENİDEN) ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN YARALI KADINI İTFAİYE...

ARNAVUTKÖY'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

29.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:00
(DÜZELTEREK YENİDEN) ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN YARALI KADINI İTFAİYE...
ARNAVUTKÖY'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan kadını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kaza dün  saat 2300' sıralarında Arnavutköy - Tayakadın yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy'den Tayakadın yönüne doğru seyreden İsa Karademir, kayganlaşan yolda 34 AE 3498 plakalı otomobilninin direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen 34 KA 9660 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile İsa Karademir, hurda yığınına dönen otomobilinde sıkıştı. Sıkıştığı yerde baygınlık geçiren Karademir'e, sağlık ekipleri gelene kadar müdahale edilemedi.

SAĞLIK EKİPLERİ SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Çarpışmanın etkisi ile 34 KA 9660 plakalı otomobilde bulunan ve hamile olduğu iddia edilen bir kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın otomobilin dışına çıkarılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.  Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın ile sıkıştırıldığı yerden çıkarılan sürücüyü, ambulanslarla  hastaneye götürdü.

Kazanın ardından kapanan Arnavutköy-Tayakadın Yolu, daha sonra rafik ekipleri tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, İtfaiye, Güncel

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