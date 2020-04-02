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/düzelterek yeniden/ İtalya ve İspanya'da koronavirüs hastaları spor salonlarına yerleştiriliyor

Abonelerimizin dikkatine: "Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya'dan korkutan kareler" başlıklı haberimizi kaynağından düzelterek yeniden servis ediyoruz.

02.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:18
/düzelterek yeniden/ İtalya ve İspanya'da koronavirüs hastaları spor salonlarına yerleştiriliyor

Abonelerimizin dikkatine:

"Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya'dan korkutan kareler" başlıklı haberimizi kaynağından düzelterek yeniden servis ediyoruz. Yeniden geçilen metin ve fotoğrafların dikkate alınmasını rica ederiz.

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İspanya, - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi. İki ülkede koronavirüs tespit edilen hastalar spor salonlarına yerleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3'e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238'e çıktığı duyuruldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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